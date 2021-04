V kolumni preberite:

Novotarija je noviteta, ki se je spridila. Sprijenost ima velik nabor odtenkov in njena vpetost v novitete in novosti je ena najbolj prefinjenih in podlih. Človeštvo je bilo – razen redkih posameznikov – že pred sestopom z dreves mahnjeno na vse novo. Če se je najnovejše še bleščalo, če je dišalo in je bilo sladko, slano ali mastno, toliko bolj. Z novotarijami so bile primamljene in takoj zatem podjarmljene mnoge »zaostale in divje« civilizacije. Novotarije so posegale v življenja in verovanja ljudstev, ki si jih je na podlagi bleščavih obljub podrejal samooklicani razviti svet.



Novotarija se iz novitete spridi najprej v modo in zatem v prisilo. Njen tvorec prepriča najprej sebe (neobvezno), nato izvajalce in prek njih široke ljudske množice, da je ta in ta novotarija od danes dalje nujna za vsakogar, ki da kaj nase. Morebitni dvomljivci so označeni za nazadnjake, zabite ozkogledneže in zaviralce napredka. V najboljšem primeru ostane pri očitkih, v najslabšem se nevernike dobesedno ali v prispodobi skuri na grmadi.