O volkovih in ljudeh

Izrek »Človek človeku volk« je paradoksen. Z njim običajno hočemo povedati, da je človek do soljudi egoističen, nepošten in napadalen kakor volk. Ampak to ni pošteno do samih volkov. Volkovi so bitja, ki živijo in lovijo v tropih, kar bi moralo pomeniti, da gre za solidarna bitja. Volk samotar je izjema, in ne pravilo v volčjem rodu. Stavek »Človek človeku volk« torej prej pomeni, da se ljudje do drugih ljudi vedemo tako, kot se volk vede do bitij drugih vrst, recimo do jagenjčkov.