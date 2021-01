Obresti plačujejo prihodnje generacije

V nadaljevanju preberite:

Arhitekt je vedno zaveznik naročnika – vendar je tako kot zdravnik ali odvetnik hkrati zavezan še številnim drugim strokovnim in etičnim merilom, ki niso vedno nujno povsem enaki naročnikovim trenutnim željam. Zato si po mojem mnenju cela vrsta londonskih arhitektov svojega naziva pravzaprav ne zasluži. Arhitekt je posebej usposobljen strokovnjak, ki s pomočjo kompleksnih znanj o prostoru, tehnologiji, zakonodaji, umetnosti in psihologiji oblikuje prostor, ki nikoli ni samo naročnikov. Celo prostori zasebne enodružinske hiše v enaki meri kot naročnika zadevajo tudi naročnikove družinske člane in vse tiste, ki se bodo v hiši naselili pozneje. S svojo lego, obliko in podobo fasade pa hiša vedno vpliva tudi na svojo okolico. Takšna prostorska odgovornost je podeseterjena v projektu javne stavbe, na primer vrtca, šole ali bolnišnice.