Oh, Jonas!

Inštitut 8. marec je prejšnji teden vložil tožbo zoper nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa zaradi njegovega tvita, da je referendum o vodah prispeval k pomanjkanju vode za gašenje požarov na Krasu julija lani. Problem tovrstnega javnega izrekanja s političnih pozicij moči ni samo to, da gre za evidentno laž, pač pa je, kot so zapisali v Inštitutu, grozljivost tega tvita tudi v dejstvu, da izkorišča tragedijo in stisko ljudi za nabiranje političnih točk ter sproža in legitimira verbalno nasilje.