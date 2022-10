Orgija v Ukrajini

V kolumni preberite:

Ko sem v osnovni šoli prvič slišal za drugo svetovno vojno in ugotovil, da je bila moja babica v času vojne stara nekaj čez dvajset let, sem jo vprašal, če so se med vojno kdaj smejali. Moje naivno otroško vprašanje je odražalo prepričanje, da grozljivi čas vojne, ki sem jo videl na črno-belih fotografijah v učbeniku, ni dopuščal nič drugega kot grozo, strah in jok. »Seveda smo se,« mi je odgovorila z nasmeškom in s tem zaključila najin pogovor. Njen odziv in predstava o vojni, ki sem si jo ustvaril v svoji otroški domišljiji, mi še dolgo časa nista dali miru. Le kako so se lahko smejali med vojno? Babičin odrezavi odgovor sem doumel šele leta pozneje, ko sem prebiral spominske zapise ljudi, ki so bili zaprti v koncentracijskih taboriščih. Šele takrat mi je postalo jasno, kako je humor, celo zelo obešenjaški humor, v grozljivih temnih časih lahko edina pot preživetja. Benignijeva črna komedija Življenje je lepo iz leta 1997 je to dejstvo pokazala na najbolj ganljiv način. A protesti, ki so takrat spremljali ta film, so pokazali tudi, da se nekateri ljudje preprosto ne znajo smejati. Ne razumejo moči humorja. Sami sebe jemljejo tako zelo resno, da je sleherna šala pod njihovim nivojem.