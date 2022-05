Peta kolona

V kolumni preberite:

Zavedam se, da, kakor se temu reče, »zamujam na zabavo«, ampak vseeno bi rad z nekaj besedami pospremil najspektakularnejši televizijski dogodek recentnega spomina, zdaj že ponarodelo in z vseh strani obdelano finalno predvolilno soočanje na nacionalni televiziji, ki je postreglo s toliko presežki, inovacijami, pomenljivimi detajli in non sequiturji, da se je televizije nevajenemu gledalcu zavrtelo v glavi.