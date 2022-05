Poboji in razlastitev, 77 let pozneje

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko je odnos levice do preteklosti benigen in večino časa ignorira tudi vse tisto, kar je v njej navdihujočega, je moderna slovenska desnica veliko bolj angažirana: prek identifikacije z žrtvijo zlorablja tragične povojne dogodke za legitimacijo svojega kruhoborstva. V levo-desnem kulturnem boju ne gre za spopad vrednot, v katerem se malo bockamo o tem, ali je bolj prav, da se gre v cerkev, ali to, da se lahko poroči vsak par, ki to hoče. Kulturni boj je oder, za zaveso poteka vojna za omejene resurse države. Desnica je ponotranjila vlogo žrtve, ker žrtev tudi je: v odločilnih letih tik po vojni, pardon, osamosvojitvi, je desnica nemočno opazovala, kako korita namesto njih praznijo drugi.