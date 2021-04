Pogled skozi okno povsem zadošča

Priča smo namreč že kar neverjetni internacionalizaciji vseh naših rev in tegob, skoraj ne mine dan, da ne bi kakšen medij, pa najsi gre za renomiran tednik, kot je, recimo, The Economist ali povsem obskuren portal poročal o vseh stvarnih, domnevnih ali pa povsem izmišljenih peripetijah, ki se dogajajo pri nas. O tem, koliko so posamezna poročila točna, si vsakdo lahko ustvari svoje mnenje, nedvomno pa članki in prispevki segajo od nevtralnih poročil prek nedosledne površnosti do nedostojnega in povsem neprofesionalnega pamfletizma. Če se bodo tovrstne kampanje nadaljevale, si bomo v tujini prislužili samo posmeh in prezir, zato je skrajni čas, da se tu potegne črta.