Politika državljanske vojne

Jutri se bodo Madžari odpravili na volišča. Dajati napovedi tako blizu odločilnega trenutka, je najhitrejši način, kako te lahko dogodki, ki jih v resnici ni mogoče predvideti, v hipu postavijo na laž. Lahko le opišemo pričakovanja, v luči katerih bodo izidi interpretirani. Večina analitikov pričakuje razmeroma tesno zmago vladajočega Fidesza. Malokdo trenutno verjame, da Fidesz lahko ohrani dvetretjinsko večino v parlamentu, ki jo uživa od leta 2010. Le nekoliko več jih verjame, da lahko združena opozicija Orbánu iztrga tudi navadno večino.

A možnost je dovolj velika, da je vladajoča stranka pripravila rezervni scenarij: v zadnjem letu in pol so bile številne javne institucije, začenši z visokošolskimi zavodi, na hitro privatizirane, da bi še pred morebitnim porazom »nacionalnih sil« prešle v zanesljive roke. Zato bi tudi volilna prevlada opozicije pomenila le to, da bi ta prevzela nadzor nad zakonodajno vejo oblasti. A zapleteni in resnično unikatni ustavni ustroj, ki ga je enostransko izglasoval Fidesz, bi pomenil, da bi vse ostale institucije ostale trdno v rokah Orbánovih vazalov.