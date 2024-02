Ponovno vstajenje trga kapitala

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je dobila ljudsko obveznico. To ni prva ponudba varčevalcem. Ljudske obveznice pa so bile priljubljen način zbiranja sredstev tudi pred drugo svetovno vojno in nekajkrat celo v času socializma. Država je prebivalcem ponujala obveznice tudi v prvem desetletju samostojnosti, ko je bilo mogoče z njihovim nakupom nekoliko zmanjšati davčne obveznosti.