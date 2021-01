Pot v prihodnost

V nadaljevanju preberite:

Pravo rojstvo obeh mRNK cepiv proti covidu-19 sega v leto 2005, ko sta v reviji Immunity dva vodilna avtorja (Katalin Karikó in Drew Weissman) s sodelavci objavila prebojno odkritje o tem, zakaj naša lastna informacijska RNK (mRNK) v naših celicah ne sproža vnetja. V nasprotju z virusno RNK, ki takoj, ko vdre v naše celice, vzdraži naše celične vnetne senzorje – tolične receptorje 3, 7 in 8. Posledica je vnetna okvara tkiv, vročina in drugi bolezenski znaki.