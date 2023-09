V teku plan B, na obzorju verjetno plan C

V nadaljevanju preberite:

Na vrhu gospodarskih novic tega tedna so bile odločitev Evropske centralne banke, da zviša obrestne mere na rekordno raven, navzdol popravljena jesenska napoved gospodarskih gibanj in zapovedano krčenje proračunskih izdatkov v prihodnjih dveh letih. Skupni imenovalec vsega naštetega so vse bolj zapletene razmere v evrski in slovenski ekonomiji s posledicami za posameznike in podjetja.

Pred kakšnimi dilemami je zdaj ECB po desetih zaporednih zvišanjih obrestnih mer? Kaj pomeni vse slabša gospodarska kondicija Slovenije za naše javne finance in blaginjo? Zakaj mora finančni minister že posegati po planu B?