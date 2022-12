Prekletstvo samoumevnosti

V nadaljevanju preberite:

Določene stvari v svojih mislih poenostavljamo preprosto zato, ker nam o njih ni treba razmišljati – ker lahko živijo mimo nas in ne posežejo v našo osebno izkušnjo. Bruselj iz medijev je drugačen od tistega Bruslja, ki ga obiščemo: pa ne zato, ker bi mediji potvarjali njegovo podobo, ampak zato, ker je v medijih Bruselj zgolj kulisa, za popotnika pa cilj. Podobno so velike znamenitosti, kot so Eifflov stolp, Kolosej, Partenon, v naših miselnih predstavah drugačne od istih znamenitosti v miselnih predstavah tistih, ki živijo vsak dan ob njih in z njimi. Že ljubljansko Tromostovje ali stavbo Nuka doživljamo drugače, če se sprehodimo iz enega dela ljubljanskega centra v drugega – in drugače, če si vzamemo čas in si ju ogledamo kot turisti.