Preklic vseh spravnih prizadevanj

Anthony Rota je prevzel vlogo grešnega kozla in po pritisku javnosti odstopil. Brez neželenih posledic so jo odnesli kanadski parlamentarci, ki so Hunki brez obotavljanja namenili bučen aplavz. Na videu, ki si ga je mogoče ogledati na spletu, se jasno vidi, da se nobenemu od njih ni posvetilo, kaj to pravzaprav pomeni, da se je v drugi svetovni vojni nekdo »boril proti Rusom«. Kanadski premier Justin Trudeau je zato v imenu vseh njih pred kamerami spregovoril o »globoki zadregi«, ki jo Kanada čuti zaradi tega grdega političnega zdrsa in priložnost izkoristil za uporabo ta čas priljubljenega rusofobičnega tropa o ruski propagandi in nujnosti boja proti »ruskim dezinformacijam«. Če bi si video pogledal kdo povsem nepoučen, bi lahko sklenil le, da je kremeljska propaganda kanadskemu parlamentu podtaknila idejo, da počasti esesovca. Svoje v komediji zmešnjav so dodali Poljaki, kjer je minister za izobraževanje po incidentu oznanil, da so sprožili postopke za morebitno izročitev Jaroslava Hunke Poljski, kjer bi za zločine nad poljskimi državljani med drugo svetovno vojno nazadnje utegnil odgovarjati.