Pretres v Londonu je lekcija tudi za nas

Pri otoški sagi, ki bo še trajala, je seveda pomemben širši geoekonomski kontekst, z izjemno povečanimi negotovostmi in tveganji za eno zgodovinsko najhujših recesij v zadnjih desetletjih. V takih razmerah so zaradi nepremišljenih populističnih ukrepov vlade, ki nimajo trdne ekonomske podlage, lahko čez noč na udaru tudi najbolj vplivne in bogate države, kot je Združeno kraljestvo.

»Atomska« reakcija finančnih trgov se ni zgodila v kaki slabo razviti periferni državi, ampak v Londonu, evropskem in svetovnem finančnem središču, kraju torej, kjer so finančni trgi doma. Če se to lahko zgodi tam, si ni težko zamisliti, kakšne bi bile posledice za kakšno manjšo, povsem od zadolževanja v tujini odvisno državo, kot je tudi Slovenija.

Kaj se lahko iz otoške sage nauči naša politična elita, leva in desna? Zakaj so zdaj na mestu natančni, kirurško ciljani fiskalni ukrepi, ne pa helikoptersko razmetavanje denarja?