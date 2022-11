V kolumni preberite:

V drugem letniku gimnazije nas je likovno umetnost poučeval mladenič, ki je kasneje postal in ostal priznan likovni kritik. Bil je nenavaden in nenavadno zahteven. Težko sem ga sprejela in kot osebnost mi ni bil nikoli blizu. Navdušil pa me je nad metodo učenja z asociacijami, uporabno za priklic obilice nelogično povezanih podatkov. In pripovedoval je vice, ki se nam niso zdeli smešni. Zanje je bilo treba biti razgledan, izobražen in bister. Nam je manjkalo vsaj dvoje.