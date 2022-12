Priprave na menjavo politične generacije

V nadaljevanju preberite:

Ob nastopu Nataše Pirc Musar v vlogi predsednice republike je bilo v javnosti zaslediti misel, da naj bi bila to prva prava menjava politične generacije v samostojni Sloveniji. Podobna razmišljanja je bilo slišati kmalu po aprilskih državnozborskih volitvah, ki so na čelo države prinesle Roberta Goloba, čigar politično prtljago naj bi odtehtal njegov neobremenjeni mladostni politični slog. Polna usta retorike o političnem preporodu, ki skorajda lustracijsko implicira »generacijski prelom«, sta imeli Cerarjeva in Šarčeva stranka. Že pred tem je liberalne vrste na novo postrojila stranka Zares, ki se je v vladi Boruta Pahorja ponašala s sloganom »zares nove politike«. Ideologijo in z njo vso kontinuiteto naj bi ob strani pustila tehnokratska vlada Alenke Bratušek.