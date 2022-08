Problemi s konsenzom

V kolumni preberite:

Prepričan sem, da ni za velik projekt nacionalnega pomena nič bolj nevarno kot to, da se vsi strinjamo, da je nujen. Pod Alpami je povezovalna in konsenzualna retorika povzdignjena na raven državne religije, hkrati pa smo že trideset let talci te iste konsenzualnosti. Zdi se, da razvojnih projektov v Sloveniji nič ne ohromi bolj kot ravno splošni konsenz, da brez njih ne bo šlo. In prav zato tudi ne gre.