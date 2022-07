Psiho od kleti do strehe

V nadaljevanju preberite:

Slavoj Žižek v zdaj že kultnem dokumentarcu Perverznežev filmski vodnik britanske režiserke Sophie Fiennes (2006) ponudi zanimivo alternativno arhitekturno branje Hitchcockove grozljivke Psiho (1960). Hiša, v kateri z mamo živi na prvi pogled običajni in spodobni Norman Bates (ki pa ga kmalu spoznamo tudi v zelo drugačni luči), je velika starinska vila na hribu, ki ima poleg kleti še pritličje in nadstropje. Po Žižku bi morali brati vsako izmed etaž kot eno izmed freudovskih ravni osebnosti. Pritličje hiše predstavlja ego oziroma zavedno, kjer je Norman sicer nekoliko plah, vendar vljuden fant. V nadstropju, kjer naj bi domovala njegova mama, ki mu ukazuje in ga nadzoruje, je zato doma superego oziroma nadjaz – tu je Norman ubogljiv in pohleven. Klet, kjer domuje njegova strašna morilska skrivnost, pa predstavlja id oziroma nezavedno.