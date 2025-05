Quo vadis, Elvira?

V nadaljevanju preberite:

Napredek, ki mu moramo po resnici reči optimizacija poslovnih modelov, počasi ukinja človeka. Ljudi znotraj ekonomskih procesov, ki so nam dnevno naloženi, najdemo vedno bolj poredko. Če pa imamo z njimi opravka, je to predvsem zaradi tega, ker so stroji, s katerimi bi se lahko človek prerekal, kadar v hamburgerju namesto majoneze dobi kečap, za zdaj še predragi. Na odsotnost človeka se postopoma navajamo: danes je norma, da je treba znamko kavbojk, ki si jih še pred leti dobil iz rok trgovke, ki je znala na vratih oceniti, da potrebuješ podaljšan model, naročati po spletu.

»Ni frke, naročiš manjše, večje in tiste podaljšane, sprobaš in po pošti vrneš tiste, ki ti ne sedejo,« mi je zadnjič na pol navdušeno pojasnjeval znanec.