Radikalno vzdrževanje

Pred desetimi ali petnajstimi leti, ko je bila politika predvidljivejša in bolj dolgočasna zadeva, kot je danes, smo še poznali čas kislih kumaric. Sezono breznovičnih novic je vsako leto napovedala novica, da se začenjajo parlamentarne počitnice. Ker razen prekinitve dela državnega zbora novinarji niso imeli česa dodati, je obvezno sledil dolg opis obnovitvenih del, ki ga bodo v odsotnosti zastopnikov ljudstva izvedli delavci in služba za vzdrževanje. Vsako leto znova. Človek bi si mislil, da je palača državnega zbora najslabše zgrajena stavba v državi, ker je vsako poletje potrebovala obsežna in prav nič poceni obnovitvena dela. Mene pa je bilo ob tej novici vedno nekoliko sram. Dolgo časa nisem vedel, zakaj.