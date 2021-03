S cepljenjem v novo, postkrizno normalnost

V komentarju preberite:

»More jabs, more jobs« ali »več injekcij s cepivom, več delovnih mest«, poudarjajo v marčnih gospodarskih napovedih v Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Tisti ugledni organizaciji, klubu razvitih, s sedežem v Parizu torej, kjer so sicer prav ta teden izdali še eno poročilo o korupciji v Sloveniji. Slogan je še bolj aktualen ob novici, da Slovenija ni naročila vsega razpoložljivega cepiva.