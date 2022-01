V nadaljevanju preberite:

Staromodni so obrnili list v papirnem koledarju, na elektronskih zaslonih se je letnica spremenila avtomatično. A ne glede na to, koliko fizičnega napora je šlo v menjavo zadnje števke iz enke v dvojko, pozdravilo jo je redko zadoščenje. Še smo tu. V takšnih časih pač živimo, da je že samo preživetje velika zmaga. Osebna zmaga vsake posameznice in posameznika, ki pa je hkrati tudi zmaga širše skupnosti – z vsakim življenjem, ki se nadaljuje. Kajti nič ne spomni bolje kot kakšna kuga, da je človek družbena žival. In del narave. Čestitke, skratka, so vsekakor na mestu.