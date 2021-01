Slovo od modrosti

V nadaljevanju preberite:

Vse življenje imam težave z zobmi in že kot otrok se nisem veselil obiska pri zobozdravniku. Vedno se je ponavljala ista zgodba: ugotovili so, da imam luknjo, v bistvu drobno luknjico, da morajo čisto malo povrtati (kar seveda ni bilo res, trajalo je celo večnost), mi narediti majčkeno plombico (ki bi lahko kot antena lovila pravljice za lahko noč na radiu) in me potem še enkrat poučiti, kako se pravilno ščetka zobe. Tako kot Repko, zajček mlad, zjutraj in zvečer, po jedi venomer ...