Sobivanje na robu evropskega prostora

Države nekdanje Jugoslavije nimajo vidne perspektive skorajšnjega članstva v EU. Niti si tega prav posebej ne želijo, saj bi morale sprejeti zapovedana pravila demokracije, zato je naivno in politično neopravičljivo misliti, da ima Slovenija še kakšno drugo možnost, kot je opredelitev za popolno navezavo na jedrne države Evrope. Slovenijo lahko politika pričakovanja novih zavezništev z državami Višegrajske skupine pripelje samo nazaj med nemirne balkanske države. Resda kot članico EU in zveze Nato, vendar predvsem kot državo, ki bi skupaj s Hrvaško postala vezni člen med Evropsko unijo ter s spori in zgodovinskimi spomini obremenjenimi državami nekdanje Jugoslavije.