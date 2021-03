Spomenik ženskam

V kolumni preberite:

V Begunjah na Gorenjskem lahko na majhnem kraju občudujemo nekaj presežnih arhitekturnih ureditev. Grad Katzenstein s parkom priča o kompleksni in težki zgodovini. Nekaj korakov od gradu je presunljiva spominska ureditev arhitekta Edvarda Ravnikarja v spomin padlim talcem. Še nekaj korakov višje dospemo do dveh Plečnikovih paviljonov: preproste, a slikovite senčnice Brezjanka z mogočnimi hrastovimi debli in nekoliko naprej do zidane Jožamurke. Obe mali, a izjemni Plečnikovi arhitekturni stvaritvi, zaščiteni kot spomenik državnega pomena, pa sta v zelo slabem stanju.