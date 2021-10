Sumljivi Biznis

V nadaljevanju preberite:

Današnji časi so čudoviti za firbce. Še pred nekaj leti so morali čakati, da govorice o slavnih in bogatih pridejo na dan, se zanašati na to, da paparaci opravijo svoje mukotrpno delo in posnamejo žgečljive fotografije. Zdaj jih slavni objavijo sami ali to namesto njih opravijo njihovi tekmeci. Če pa se posnetki iz takšnega ali drugačnega razloga niso posrečili, morajo biti čim bolj slikovite vsaj pripovedi.