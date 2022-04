Švica in vražji trilček

Davi sem se zbudil v Švici. V novi Švici, ki ima podobne gore, zelene gričke, neokrnjene gozdove, nekaj jezerc, čist zrak in še več. Ni ravno tako urejena kot prava Švica, ima pa zato morje. Švicarji bi pristali tudi na eno nianso manjšo urejenost, če bi jim le kdo ponudil 46,6 kilometra slane obale.

Več mesecev so mi trobili, kako dobro in kako slabo hkrati živim. In da bo odslej Indija Koromandija. Delovnih mest ne manjka, plače in penzije bodo švicarske, lačni ne bomo, tudi zeblo nas ne bo. Čez en mesec ali dva bodo množično gradili sončne, hidro in vetrne elektrarne, napolnili bodo vse rezervoarje s plinom, kmetje bodo lahko pridelali več domače hrane, vozili se bomo s skoraj takimi vlaki kot Kitajci.

Polomije s televizijskimi soočenji in plemenitimi padci bodo le še bled spomin in lekcija za novinarske začetnike. Odnosi z vsemi državami na svetu (celo z Brusljem in Ursulo von der Leyen) so spet diplomatsko uglajeni in prijazni, skoraj takšni kot z Viktorjem. Ni več rezilnih žic na meji, ni več neurejenih mej s sosedami. Policija je v službi naroda, da o dvakrat učinkovitejšem zdravstvu za isti denar niti ne govorimo. Ni več čakalnih vrst, ni več kovida, vsi smo zdravi. Celo korupcijo smo v kali zatrli. V državnih uradih vam uredijo papirje v enem dnevu, gradbena dovoljenja izdajo v enem tednu (in to brez pohanega piščanca ali golaža v darilni vrečki). Poštni paketi z volilnimi lističi bodo danes končno in vendarle prišli tudi v Trst in v Prago. Odslej bodo poštni uradi odprti tudi ob sobotah, da o vračanju bankomatov v vsako slovensko vas niti ne govorimo.

Celo v parlamentu so ljudje spet prijazni, rečejo prosim in hvala, nihče ne kriči na nikogar, si ne izmišljuje ali podtika afer, ampak vsi garajo in skupaj iščejo rešitve, da nam bo šlo čez pol leta še bolje. Viliji na K. ne vlagajo več ustavnih pritožb in se opravičujejo, če smo jih narobe razumeli, da je zmagal Trump. Premier ne trati več svojega dragocenega časa s preračunavanjem plač svojih konkurentov, ne čivka več, se ne druži z neznanci dvomljivega slovesa, ampak s sodelavci cele noči pretresa ukrepe, s katerimi bodo zgradili dovolj stanovanj, in to po 1500 evrov za meter.

V nekaj dneh so že rešili problem zastonjskega spanja v hotelih. Odločili so, da ministrom legalizirajo neplačevanje hotelskih prenočišč. Po zgledu legalizacije marihuane in mehkih drog. Vse, kar je dovoljeno, je toliko manj mamljivo. Ministrom bodo za 800 evrov zvišali plače in tako dosegli švicarsko častno držo. Raje bodo plačali prenočišče, samo da potem ne bi kak ŽKŽ na plan privlekel vseh problemov s skrbno varovane in prikrite spodnje strani ledene gore najemanja kmetijskih zemljišč. Če bi vi imeli v najemu 630 hektarjev državnih zemljišč, a bi bili tako skopuški in bi vplivnemu ministru res plačali samo 800 evrov za vikend v hotelu? Lepo vas prosim!

Pa kako pride človek danes do 630 hektarjev slovenskih rodovitnih zemljišč? Samo s pridnim, trdim in umnim delom, z žuljastimi rokami in odrekanji. S celotnim sistemom oddaje kmetijskih zemljišč ni prav nič spornega. To nam nazorno kaže primer poštenosti kmetijskega ministra. Predsednik Matej nam je prepričljivo pojasnil, kako dobro je, da je afera prišla na dan, saj je pokazala dvoje: da Novi Švicarji trpijo kot Kristus, ker so pogosto žrtev izsiljevanja komunističnih hudobcev in morajo na tuje stroške na silo bivati v strašnih hotelih, potem pa vendarle privre na dan njihova visoka morala in politična kultura. Le tako lahko vedno znova dokažejo svojo poštenost in ničelno toleranco do zlobnežev.

V tej Novi Švici je Pirančane rahlo zmotila samo ena stvar: demokratična in svobodna kreativnost najpravičnejše delitve proračunskega bogastva za kulturo. Vlada je pred nekaj meseci razglasila leto 2022 za Tartinijevo leto. Potem pa vendarle pravi čas spoznala grozno napako in odtegnila 40 čukov pomoči Tartini festivalu. Zadnja kulturna analiza je namreč dokazala, da Tartini ni bil slovenski skladatelj, medtem ko je za kulturno proračunsko podporo ključno prav slednje - slovensko violinsko poreklo. Sicer pa Tartiniju menda niti še večji delež slovenskih genov niti članstvo v pravi stranki ne bi prav nič pomagalo. Sam je priznal povezavo s hudičem. Le kako naj Vaskovo ministranstvo podpre Pirančana, ki mu je sam vrag narekoval note! V Novi Švici se to ne bo dogajalo. Še leto bomo odpovedali, saj to ni Tartinijevo, ampak vražje leto.