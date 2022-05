Terminalna faza

V kolumni preberite:

Živimo v časih hitrih sprememb. Krize si podajajo štafeto hitreje, kot jim lahko sledimo. Na videz se nam zdijo vsebinsko različne, a če jih pogledamo dovolj od daleč, zaslutimo rdečo nit, ki bo v distopični prihodnosti vlade in korporacije še tesneje povezala. Situacija kar kliče po globalni vladi po meri korporacij, kjer bo ubogemu demosu odvzet sedež v upravi. Mediji bomo v tej spregi prihodnosti ključno vezivo, saj bo naša naloga ustvariti novi dogovor in vas prepričati, da je prenovljeni svetovni red, v katerem namesto vas razmišljajo tisti, ki vam prodajajo dobrine, ki vas osmišljajo, najmanj slab. Če nam je do zdaj vsakič uspelo, nam bo tudi tokrat.