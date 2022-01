Tretja doza cepiva je nov sladoled

V nadaljevanju preberite:

Pandemija je nastavila ogledalo neenakostim in anomalijam brazilske družbe. Letošnje volitve bodo razkrile, ali je desni populizem Jairja Bolsonara dovolj prepričljiv, da se bo lahko boril proti obtožbam, da je državljane amazonske regije namenoma prepustil smrti.

V začetku decembra sva se s prijateljico iz mesta Porto Alegre z vlakom odpeljali v bližnje mestece Novo Hamburgo (njegovo veduto krasijo in kazijo impozantni nebotičniki; če bi bilo v Sloveniji, bi bilo z 247.000 prebivalci najverjetneje prestolnica), da bi proslavili 36. rojstni dan skupne znanke. V Braziliji se je tedaj ravno začenjalo poletje, zato smo posedali na trati v senci bananovcev in mladih palm. Z maskami. Ko smo na kratko stopili v dnevno sobo, da bi slavljenka razrezala torto in malce pozirala za instagram, so nekateri pred vstopom v deloma zaprt prostor masko iz blaga nemudoma zamenjali za N95.