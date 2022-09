Tudi turizem ima svoje meje

V nadaljevanju preberite še:

Za turistično panogo je po dveh letih omejevanja dejavnosti in drugih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije, ki so onemogočali potovanja, prvo »normalno« poletje. To je kljub napovedim, da bo okrevanje po epidemiji počasno in dolgotrajno v nekaterih delih stare celine, med katerimi so tudi Slovenija njena okolica, prineslo pravi naval gostov. Turistični obisk je bil tako marsikje enak kot v rekordnem letu 2019 ali celo boljši, a to še zdaleč ni razlog za zadovoljstvo in pretirani optimizem.

Ocene analitikov, da so ljudje po dveh letih epidemije, ki so jih bolj ali manj prebili v lokalnem okolju, željni potovanj, so se sicer uresničile. Od tega potrošnikov, kot kaže, niso odvrnile niti občutne podražitve turistične ponudbe, povezane z vsesplošno rastjo cen. Pravzaprav se je pogosto zdelo, kakor da potovalnega krča, ki ga prineslo razsajanje koronavirusa, sploh ni bilo. A če smo zadnji dve leti poslušali, kako je epidemija priložnost za preporod in transformacijo v bolj trajnosten in vzdržen turizem, je bila po odpravi omejitev realnost na terenu večinoma povsem drugačna.