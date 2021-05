Tvegana trma

V nadaljevanju preberite:

Avstralija se ni odločila za zeleni program postkoronskega okrevanja, kot se je denimo EU, pač pa za plinskega. Avstralija svojim izvoznikom fosilnih goriv prav tako pomaga s subvencijami, podpira razvoj dnevnega kopa premoga v Queenslandu, ki je v lasti indijskega industrialca Gautama Adanija. A ta podpora avstralskemu premogu ni več dovolj.



Gradbena dela, povezana z infrastrukturnimi povezavami do rudnika v Queenslandu, so namreč zastala, ker nobena zavarovalnica noče izdati za to potrebnih zavarovalnih polic. Naročnik projekta je indijski industrijalec Gautam Adani, čigar rudnik je na črnih seznamih vseh ponudnikov bonitetnih ocen ESG (to je angleška kratica za dejavnike »okolja, družbene odgovornosti in upravljanja« oziroma v angleškem originalu »environmental, social, and governance«).



To sporočilo bi moralo odmevati tudi pri nas v Sloveniji, kajti pri ponudnikih ESG nismo posebno dobro zapisani.