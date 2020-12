Ukinitev dolgčasa

V nadaljevanju preberite:

Mobilne tehnologije se pogosto krivi za najrazličnejše družbene tegobe. Mobilni telefoni so, kot pravijo, krivi za površne stike, upad bralne kulture in krajšanje mentalne pozornosti. Temu seznamu dodajam nov zločin. Pametni telefoni, trdim, so uničili našo zmožnost dolgočasenja. Kajti pomislimo: ob telefonu se je pravzaprav nemogoče dolgočasiti.