Uspeh, ne zmaga

Po dveh tednih odločitev ustavnega sodišča o izenačitvi pravic isto- in raznospolnih parov še vedno odmeva. Kako tudi ne – brez dvoma je bila zgodovinska. Čeprav se zdi, da je tema izčrpana do konca, očitno tudi tokrat ne bomo zmožni zrele politične kulture. Za jesenski predvolilni čas se že napoveduje umazani spopad, ki se bo – tako kot v primeru obeh referendumov o družinskem zakoniku – izvajal na hrbtih tistih, ki so trideset let opozarjali na zdaj odpravljeno diskriminacijo.

V treh desetletjih je bilo spisanih osem predlogov zakonov, ki so na različne načine urejali ta razmerja, štirje zakoni so bili tudi sprejeti, dva sta bila nato zavrnjena na referendumu, sodišča v Sloveniji pa so v zvezi s temi vprašanji sprejela osem odločitev, šest med njimi ustavno sodišče. To je bila res dolga in zapletena pot do preprostega dejstva, da se lahko poročita dve osebi, ki se imata radi.