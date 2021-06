V pričakovanju političnega dolgčasa

V nadaljevanju preberite:

Prejšnji teden je minil v znamenju polemik o domnevni neustavnosti programa stranke Levica. Nazadnje razprave v parlamentu ni bilo, česar smo lahko veseli, prihranjen nam je bil še en maraton povsem brezplodnih poslanskih debat. Če zanemarimo morebitno ustavnopravno spornost določenih idej (kar ni nepomembna podrobnost), so programi večine slovenskih političnih strank pač zgolj zbir dobrih namenov, pobožnih želja in lepo zvenečih puhlic. Vse zamisli Levice niso slabe, problem je v agresivnosti in ekskluzivnosti, vse je treba vzeti v paketu po principu vzemi ali pusti, kompromisi ne pridejo v poštev. Škoda, zaradi takšne zadrtosti njihove ideje nimajo večjega dometa, kot, recimo, žvrgolenje kakšne novo izvoljene mis sveta, ki po tem, ko ji posadijo na glavo krono, oddrdra svoj venček dobrih misli o miru, razumevanju, enakopravnosti in kar je še teh plemenitih namenov.