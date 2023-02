Vojna ekonomika, leto dni kasneje

V nadaljevanju preberite:

Leto dni po invaziji Putinove vojske smo v Ukrajini priča predvsem veliki humanitarni katastrofi, razdejanju in trpljenju ljudi. Vojna je zahtevala več sto tisoč življenj in milijone pognala v begunstvo. Hkrati je uničevalni pohod okupatorskih sil na ukrajinska mesta, vasi, šole, energetsko, prometno in drugo strateško infrastrukturo praktično izbrisal ves razvoj te države v zadnjih petnajstih letih. To med drugim kaže podatek, da se je ukrajinski BDP v razmerah popolne vojne ekonomije samo lani skrčil za skoraj 40 odstotkov. Z vsakim dnem se povečujejo stroški obnove Ukrajine, ko bo enkrat pač moralo priti do mirovnega dogovora. Po precej konservativni oceni Svetovne banke iz lanskega decembra naj bi ti znašali najmanj 500 milijard evrov, zelo verjetno pa bo številka še bistveno višja.

Kako je ruska invazija pospešila energetsko in prehransko inflacijo v svetu, Evropi in pri nas? Kdo so glavni vojni dobičkarji? Kaj pomeni več izdatkov za topove in manj za maslo?