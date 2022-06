Vasko je šele car

V nadaljevanju preberite:

Malo je manjkalo, pa bi ljubljanski Narodni muzej odprl razstavo del vrhunskih slikarskih mojstrov. Potem pa sta se našla Brane K. in Aleksander B. in pokvarila zabavo. Zaradi takih »špil ferderberjev« smo Slovenci prikrajšani za Picassa in Degasa, da o Maleviču, van Goghu, Monetu, Chagallu ne govorimo.

Eni se jezijo na zbiralca odlikovanj, uniform in starih novcev, drugi na družino, ki sebično skriva vse te mojstre na podstrešju. Malokdo hvali anonimne pleskarje, ki so kupili platna, nakupili barve, čopiče, terpentin, štafelaje, najeli so modele, uničili nič koliko platen, preden so ujeli iluzije podob iz bolj ali manj znanih galerij. Če torej seštejemo vse te stroške, potem se res ne spodobi kar počez omalovaževati truda.