Važno je biti Heinrich

Pravijo mu marsikaj. Samo pregled nekaj osrednjih nemških medijev: »Knez terorist« (ZDF). »Princ puč« (Bild). »Princ kot iz satire« (WeltN24). Veliko pozornosti je poželo tudi dejstvo, da so ga policisti specialci ta mesec odvedli iz njegovega podstrešnega stanovanja v Frankfurtu, se pravi ne iz kakšne palače. Da je podjetnik, ki ni ravno poslovno uspešen. Pa da je ob aretaciji nosil tvidast sako s kravato in robcem v barvitih vzorcih, ki sta se tepla. A vsaj to so mu vsi priznali, da je »pravi« princ – češ da so bili njegovi predniki vladarji nekaj mestom, ki so danes del zvezne dežele Turingija, in da je Prinz eno njegovih krstnih imen, saj plemiških nazivov nemško pravo ne priznava več. Takšna je torej zgodba enainsedemdesetletnega Heinricha XIII. Prinza Reußa, ki je z majhno skupino sozarotnikov načrtoval državni udar v Nemčiji.