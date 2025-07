Velike iluzije in mali čipi

V kolumni preberite:

Norman Angell je napisal knjigo Velika iluzija. V njej pravi, da so vojne postale neprofitabilne. V starih časih se je kakšen Džingiskan lahko polastil imetja podjarmljenih ljudstev in s tem povečal bogastvo Mongolov. Sodobni svet, pravi Angell, pa je ekonomsko tako prepleten, da država ne more napasti sosedov, ne da bi prizadela lastnega gospodarstva. Če Nemčija dotolče Francijo, s tem rani vsa svoja podjetja, ki poslujejo s Francozi. Torej so vojne v sodobnem svetu manj verjetne, saj so izgubile svoj smisel, namreč ekonomsko okoriščanje. Velika iluzija je blestela. Časnik New York Times je napisal, da »njen avtor uživa soglasno odobravanje sodobnikov«. Ta prerokba miru je imela le eno napako. Napisana je bila leta 1913.