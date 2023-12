Veliki majhni in mejni veliki

V nadaljevanju preberite:

»Na splošno, majhnim podjetjem bi morali dati prednost pred velikimi,« je pred natanko petdesetimi leti zapisal Ernst Friedrich Schumacher (1911–1977), v Nemčiji rojeni britanski ekonomist. O tej zamisli je napisal knjigo, ki danes že sodi med klasične. Dal ji je naslov, ki je postal pregovoren in ga uporabljajo tudi tisti, ki knjige še niso prebrali – kaj, ki zanjo še slišali niso. Majhno je lepo: preučevanje ekonomije, kot da so ljudje pomembni (Small Is Beautiful: A Study of Economics As If People Mattered). Z majhnostjo sicer ni meril zgolj na nizko število zaposlenih, ki jih podjetje zaposluje, pač pa tudi na vrsto tehnologije, ki jo uporablja – »tehnologijo razmeroma majhne razsežnosti, razmeroma nenasilno tehnologijo, 'tehnologijo s človeškim obrazom', da imajo ljudje možnost, da med delom uživajo, namesto da bi zgolj delali za plačilo«.