Višegrad, izgubljen s prevodom

Ovedenje, da spadamo v postkomunistično Evropo in da je našo stvarnost treba razumeti v »vzhodnoevropskem« kontekstu, je v zadnjem letu in pol v slovenski javnosti povzročilo velik šok. Znak, da je proces žalovanja le opravil svoj naravni tok in se počasi bližamo fazi sprijaznjenja, lahko vidimo v pozornosti, s katero po novem spremljamo dogajanja v ostalih postkomunističnih državah. In v njih ne vidimo več le grožnje, ki nam preti, če bomo skrenili s prave poti, niti ne le karikature, ki groteskno amplificira naše lastne napake, temveč v njih že iščemo tudi rešitve za naše zagate – trende v soseščini, ki bi nakazovali pozitivne spremembe tudi pri nas.