Vodilni indikator vodilnih

Ameriški potrošniki so skoraj mitološka bitja. Samo bežen pregled finančnih medijev razkrije, kako pomembni so. Imenujejo jih gonilo ameriškega – kaj, svetovnega – gospodarstva. Če Američani trošijo, to zvišuje cene podjetij na ameriških borzah. Te pa v svojo smer potegnejo tečaje tudi drugod po svetu. Zares, Američani naj bi bili vodilni potrošniki. Ko so v anketah optimistični, se to čez nekaj mesecev pozna kot realna gospodarska rast, če so pesimistični, je recesija pogosto le za voglom. Seveda – bolj kot to, kaj pravijo v anketah, šteje to, kako in koliko trošijo.