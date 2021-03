Vojna s predsednikom države

V nadaljevanju preberite:

Tistega dne, ko se je pripravljal na obračun, ni imel posebne zadrege. Vedel je samo, da mora govoriti o sebi, ne pa si z rokami pokrivati oči, kot bi naredil slabič, prepričan, da se bo napadalčeva jeza umirila. Če bi se delal, da ne vidi, da ga je predsednik države obtožil, bi to razumeli kot znak slabosti. Odločil se je, da bo zamenjal predsednika države dr. Iva Josipovića in poiskal novega. Zdravko Mamić je bil eden redkih, ki je znal s pomočjo države zgraditi zapleten sistem podkupovanja vplivnih posameznikov in je imel dovolj denarja, ki mu je, prepričanemu, da se da skoraj vse kupiti, zagotavljal varnost in nedotakljivost.