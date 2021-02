Vražje Slovenke, pribci, šepci, ubogi moški

V nadaljevanju preberite:



Slovenci vedo, da je v uspešni Slovenki, ki se zlahka kosa z moškimi in je od njih boljša, nekakšna zla sila. Od tod izraz vražja Slovenka. Tina lahko postane Maze, a vedno bo ostala vražja. Luka Dončić … on pač ni noben vražji Slovenec, to bi bila žaljivka. Luka Dončić je šampion.



Slovenska družba se je pet minut poskušala pogovarjati o spolnem nadlegovanju. Zatikalo se je. Najprej so na nacionalki v oddajo na to temo povabili moškega, ki misli, da se bodo odprla vrata pekla, če bo da po novem pomenil da. Novinarke po vsej Sloveniji so hitele, da čim prej napišejo zgodbe in jih oddajo moškim šefom.