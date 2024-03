Zakaj se resnica včasih izmika besedam

V nadaljevanju preberite:

V informacijskih vojnah ob oboroženih konfliktih in vojnah so take dobrine, kot so temeljni standardi in osnovna spodobnost, neštetokrat brezsramno izrabljene za te ali one domnevne koristi. No, včasih gre tudi za preprosto nemoč ali ideološko blokado, ki preprečuje narediti nekaj najbolj osnovnega – povedati resnico.

Tako kot se zdijo nemočni vsi tisti, ki bi morali skrbeti za to, da bi bilo mednarodno pravo zmeraj in povsod slišano, razumljeno in upoštevano, se tudi medijsko oblikovanje sveta kljub načelni zavezanosti resnicoljubnosti labirintno upogiba in plasti pod težo vsakršnih »edino pravih« narativov.

Množično ubijanje otrok in žensk iz maščevanja je zato ponekod zgolj pričakovana posledica samoobrambnih vojaških akcij, drugod so to isto početje zmožni poimenovati z besedo genocid.