Zanimivi časi

Konec leta neizogibno prinese različne preglede iztekajočega se leta ter napovedi in obete za prihajajoče. Za astronome je konec letošnjega leta prinesel poseben pregled in pogled v prihodnost, kakršnega dobimo le enkrat na desetletje.

Četrtega novembra s(m)o astronomi v ZDA in drugod po svetu z velikim zanimanjem spremljali predstavitev dokumenta Poti do odkritij v astronomiji in astrofiziki v 2020-tih (Pathways to Discovery in Astronomy and Astrophysics for the 2020s), krajše znanega kot Astro2020. V njem je predstavljena vizija prebojnih raziskav na področju astronomije v prihajajočem desetletju in priporočila za ambiciozen program ameriških teleskopov v vesolju in na površju Zemlje.