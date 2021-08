Zapisati se med zvezde

V kolumni preberite:

Pred nekaj tedni je veliko pozornosti vzbujal vesoljski »kdo bo prej« med Richardom Bransonom in Jeffom Bezosom ter prerekanje o tem, kje se začne vesolje (v pomenu angleške besede space, ki označuje dele vesolja zunaj Zemlje in njene atmosfere). Je to na višini 80 kilometrov, kot mejo »zunanjega« vesolja definirajo Nasa, ameriška vojska in ameriška letalska administracija, ali na Kármánovi ločnici na sto kilometrov, kjer mejo, ki je v naravi ni, določa Mednarodna aeronavtična federacija?