Prave naložbe, predvsem pa zaupanje kot ključ do blaginje

Zakaj je produktivnost tako pomembna za našo prihodnost, a je k njej treba prišteti še nekatere druge dejavnike blaginje? Kako smo z načrtom za okrevanje in odpornost preslabo izkoristili naložbeno priložnost desetletja in kaj o tem meni gospodarstvo? Zakaj v Sloveniji premalo vlagamo v naložbe in razvoj in kdaj smo, navidez paradoksalno, v to strateško področje vlagali največ?