Zgradi, počakaj, poruši, ponovi

V kolumni preberite:

Prvi arhitekt, za katerim se je ohranilo besedilo o arhitekturi, ne pa ostanki stavb, ki jih je postavil, je bil rimski državljan Vitruvij. V svojih Desetih knjigah o arhitekturi je pred dvema tisočletjema opisal takratno znanje o gradnji, ugibal pa je tudi, kako je arhitektura sploh nastala. Menil je, da je bil izum graditeljstva neposredno povezan z dvema pogojema: s tehnološkim prebojem in nastankom družbe. Posamezniki so iz naravnega požara ukrotili ogenj in se začeli zbirati v skupinah ob ognjišču. Iz nerazločnih zvokov so se izoblikovale prve besede in iz njih govor, s sodelovanjem pa so si ljudje v skupini postavili stebre in streho. Zatočišče okrog ognjišča je postalo dom.