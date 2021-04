Životarjenje drugih

V nadaljevanju preberite:



Huda zima je šla h koncu. Dvema veteranoma, ki sta životarila na hladnem, je smrt z ledeno sapo dihala za ovratnik. Konec marca 1951 sta se srečala na vmesni postaji – v bolniški sobi na Zaloški cesti. Poznala sta se, seveda, in se tudi prepoznala, čeprav stežka. Oba sta se močno postarala, odkar se nista videla, tudi zelo posušila in sesula. V tistih spranih črtastih pižamah, ki so sto let veljale za edino primerno spalno opravo, sta bila še bolj podobna temu, kar sta v resnici bila: Kaznjenca.